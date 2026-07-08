Passaggio generazionale nelle imprese, un convegno del VCO per affrontare sfide e opportunità

Il futuro delle imprese passa anche dalla capacità di gestire il ricambio generazionale. Proprio a questo tema sarà dedicato il convegno “Il passaggio generazionale: sfide e opportunità”, in programma giovedì 9 luglio 2026 alle 16.30 nella sede dell’Unione Industriale del VCO.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra il Gruppo Giovani Imprenditori VCO e il Comitato Imprenditoria Femminile VCO, con l’obiettivo di offrire agli imprenditori strumenti utili e spunti di riflessione per affrontare una delle fasi più delicate nella vita di un’azienda. Il passaggio tra generazioni, infatti, rappresenta non solo un momento di continuità, ma anche un’opportunità per innovare, rafforzare la governance e pianificare lo sviluppo futuro.

Ad aprire i lavori saranno i saluti istituzionali di Barbara Togno, presidente del Comitato Imprenditoria Femminile VCO, e Luca Gnecco, presidente del Gruppo Giovani Imprenditori VCO.

Seguiranno gli interventi di due relatori che offriranno punti di vista complementari sul tema. Roberto Villani, Regional Manager di Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking, approfondirà gli aspetti legati alla pianificazione patrimoniale, finanziaria e strategica, illustrando gli strumenti utili per preservare il patrimonio aziendale e familiare durante il delicato processo di successione.

A portare l’esperienza concreta di un’impresa del territorio sarà invece Daniela Fantini, amministratrice delegata di Fratelli Fantini Spa, che racconterà il percorso affrontato dalla propria azienda, soffermandosi sulle difficoltà incontrate, sulle soluzioni adottate e sulle opportunità emerse durante il passaggio generazionale.