Emergenza idrica a Crana: guasto all'elettropompa comunale, acqua garantita con autobotti

Nuova emergenza idrica in Valle Vigezzo. La società IdraBlu ha infatti emesso un avviso rivolto alla cittadinanza del comune di Santa Maria Maggiore, e in particolare della frazione di Crana, dove è in corso una criticità della distribuzione dell’acqua potabile causa di un malfunzionamento dell’elettropompa a servizio del pozzo comunale.

Per risolvere il problema, la società ha garantito un intervento programmato per mercoledì 15 luglio, con la sostituzione dell’elettropompa in modo da ripristinare la piena efficienza dell’impianto. “Nel frattempo - fanno sapere dalla società - continueremo ad operarci, al fine di garantire l’erogazione, con il servizio di rifornimento idrico tramite autobotti. Ci scusiamo sin d’ora con la popolazione per il disagio e confidiamo nella pazienza di tutti. Stiamo facendo il possibile per ridurre al minimo i disagi e per ripristinare il servizio nel più breve tempo possibile. Si richiede inoltre la collaborazione della cittadinanza, a cui si chiede di limitare i consumi al minimo indispensabile ed evitare utilizzi non prioritari della risorsa idrica, quali l’irrigazione, il lavaggio di cortili e veicoli e il riempimento di piscine”.