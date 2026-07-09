Villette anima il weekend con musica, natura, arte e tradizioni

Sarà un fine settimana ricco di eventi quello in programma a Villette, dove da venerdì 10 a domenica 12 luglio residenti e turisti potranno partecipare a un calendario di iniziative dedicate alla musica, alle arti performative, alla natura e alle tradizioni locali.

Ad aprire il weekend sarà il concerto "Che Banda Ragazzi!", in programma venerdì 10 luglio alle 21 in piazza Emma Brindicci Bonzani. Protagonista della serata sarà la Banda Musicale Alpina di Malesco, che proporrà un repertorio pensato per coinvolgere il pubblico in un'atmosfera di festa nel centro del paese.

Tra gli appuntamenti principali figura anche "Interplay – Suono e Movimento, Corpo ed Emozione", laboratorio residenziale organizzato dall'Atelier Arti Performative di Domodossola e condotto dalla danzatrice e coreografa Danila Massara e dal musicista e compositore Paolo Pasqualin.

Nel corso del fine settimana danzatori, attori, musicisti e performer potranno partecipare a un percorso di ricerca artistica dedicato al rapporto tra gesto, musica ed emozione, alternando attività in sala e momenti di lavoro immersi nella natura. Il laboratorio è aperto a partecipanti di ogni livello di esperienza e si concluderà domenica pomeriggio con una restituzione performativa aperta al pubblico.

Sabato 11 luglio tornerà anche "Selvatica", giunta alla seconda edizione. Ospitata negli spazi delle Scuole di Villette, l'iniziativa proporrà una giornata interamente dedicata alla scoperta del mondo vegetale attraverso attività pratiche e laboratori.

Il programma prevede un'escursione per il riconoscimento delle erbe spontanee guidata da Giulia Allegri, un laboratorio di acquerello botanico a cura di Federica Ramoni e un'attività dedicata alle fermentazioni vegetali condotta da Marco Ciceri. L'evento si svolgerà dalle 10 alle 17.

Prosegue inoltre l'apertura estiva del Museo "Cà di Feman da la Piazza", punto di riferimento per la storia e le tradizioni del paese. Per tutto il mese di luglio il museo sarà visitabile il venerdì, il sabato e la domenica dalle 17 alle 19, oltre alla domenica mattina dalle 10.30 alle 12.30.

Il ricco programma conferma la volontà di valorizzare il patrimonio culturale e naturalistico di Villette attraverso iniziative rivolte a un pubblico eterogeneo, offrendo occasioni di incontro, scoperta e partecipazione nel cuore della Val Vigezzo.

Per maggiori informazioni sulle iniziative e sulle modalità di partecipazione è possibile consultare il sito della Pro Loco di Villette o contattare l'associazione tramite WhatsApp.