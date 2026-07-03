Nuove locomotive per Ffs Cargo Svizzera

Le Ffs (Ferrovie Federali Svizzere) e la società Stadler hanno presentato al pubblico la nuova locomotiva di linea per il traffico merci. Il veicolo, nel classico rosso Ffs, riduce il consumo di energia e l’usura dei binari, garantendo trasporti più flessibili. Le Ffs danno così un forte segnale che si iscrive nella linea di consolidamento e sviluppo del traffico merci.

A settembre 2024, Ffs Cargo Svizzera aveva ordinato a Stadler una prima tranche di 36 moderne locomotive di linea del tipo «EURO DuFour, con un’opzione per ulteriori 93 veicoli.

Ora, Ffs e Stadler hanno presentato per la prima volta al pubblico la nuova locomotiva appare nel classico rosso Ffs a simboleggiare il consolidamento del traffico merci nel core business delle FFS.

«Le Ffs si impegnano a favore di un traffico merci forte e la nuova locomotiva ne è il chiaro segnale - ha dichiarato Alexander Muhm, responsabile Traffico merci - . Dal punto di vista della tecnica, questa locomotiva stabilisce un nuovo standard: è efficiente a livello energetico, particolarmente performante ed equipaggiata per integrare le innovazioni future. Una flotta moderna ed efficiente è un requisito indispensabile per il successo del traffico merci su rotaia.»

Il nuovo mezzo ha una minore usura, consuma meno energia - grazie alla moderna trazione elettrica e a un innovativo concetto di ricovero, e inoltre meno corse di manovra: 22 dei 36 veicoli a trazione elettrica della prima tranche saranno anche dotati di batteria. Grazie a questo modulo «ultimo miglio», la locomotiva di linea potrà circolare anche su binari senza linea di contatto e coprire i primi e gli ultimi chilometri, dal ritiro fino alla consegna della merce al cliente. L’esercizio è quindi ottimizzato, dato che non serve una locomotiva di manovra. La locomotiva di linea sarà denominata «Re 494», la consegna delle 36 locomotive (di cui 22 con modulo ultimo miglio) della prima tranche avverrà a scaglioni fino a marzo 2029.