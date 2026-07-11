Ponte sull'Anza chiuso per quattro mesi: attivo un servizio navetta tra Pieve Vergonte e Piedimulera

Prenderanno il via martedì 14 luglio i lavori sul ponte sul fiume Anza tra Piedimulera e Pieve Vergonte, che prevede la demolizione e la conseguente ricostruzione del nuovo viadotto. Il tratto interessato sarà dunque completamente chiuso al traffico veicolare per circa quattro mesi. Per ovviare agli inevitabili disagi, le amministrazioni dei due comuni hanno predisposto un servizio navetta aggiuntivo alla normale linea di trasporto pubblico locale.

Il servizio sarà attivo dal lunedì al sabato con i seguenti orari e percorsi:

Prima corsa: partenza da Formarco Basso (ponte Anza) alle 7.03 - Pieve centro (7.10) - Piedimulera stazione (7.18) - Piedimulera supermercato (7.22) - Pieve centro /7.30).

Seconda corsa: partenza da Pieve centro alle 8.05 - Piedimulera stazione (8.13) - Piedimulera supermercato (8.17) - Fomarco Basso (8.45).

Terza corsa: partenza da Pieve centro alle 8.58 - Piedimulera stazione (9.02) - Piedimulera supermercato (9.12).

Quarta corsa: partenza da Pieve centro alle 10.30 - Piedimulera stazione (10.38) - Piedimulera supermercato (10.43) - Pieve centro (10.50) - Fomarco basso (10.57).

Quinta corsa: partenza da Pieve centro alle 13.40 - Piedimulera stazione (13.48) - Piedimulera supermercato (13.52) - Formarco basso (14.00).

Sesta corsa: partenza da Pieve centro alle 18.00 - Piedimulera stazione (18.08) - Piedimulera supermercato (18.13) - Pieve centro (18.20) - Fomarco basso 818.27).

Nelle prossime settimane, sarà predisposto un servizio specifico dedicato al trasporto scolastico.