Parcheggi a Domodossola, in vigore da oggi la "Sosta gentile"

Il comune di Domodossola ricorda che da oggi - mercoledì 1° luglio - è entrata in vigore la “Sosta gentile”, un modello di sosta breve strutturato per agevolare il ricambio dei parcheggi e le commissioni rapide nelle aree del centro urbano.

Il nuovo sistema consente un periodo di gratuità di 15 minuti su tutte le aree di parcheggio blu. La franchigia è valida per la sosta entro il quarto d’ora, lasso di tempo durante il quale l'utente non dovrà pagare nulla. Qualora la sosta si prolungasse oltre i 15 minuti la tariffazione ordinaria scatterà automaticamente per l'intera durata della sosta, senza franchigia.

Il sistema può essere utilizzato indifferentemente attraverso due canali, ovvero la nuova applicazione “Domodossola Parking” - scaricabile su Google Play e Apple Store - oppure direttamente dal parcometro. In entrambi i casi, per attivare la sosta, l’utente ha l'obbligo di inserire il numero di targa del proprio veicolo.

A breve il sistema digitale della sosta sarà implementato con l’attivazione dell’app EasyPark. Quest’ultima, come già l’app Domodossola Parking, permetterà di pagare esclusivamente i minuti di effettiva permanenza e di prolungare o interrompere la sosta da remoto in qualsiasi momento. L’app Easypark andrà quindi ad affiancarsi all’app Domodossola Parking (questa, però, consente anche di monitorare in tempo reale la disponibilità degli stalli di sosta) e ai parcometri presenti sul territorio, ampliando così le modalità di pagamento digitale a disposizione degli automobilisti.