Autostrada A26, i cantieri attivi questa settimana

Autostrade per l’Italia ha diffuso la consueta informativa relativa ai cantieri attivi lungo l’autostrada A26 Gravellona Toce - Genova Voltri. Di seguito l’elenco completo delle modifiche alla viabilità per la settimana del 6 luglio.
Cantieri di chiusura in orario notturno:
Chiusura dell’entrata di Borgomanero in direzione Gravellona Toce, dalle 22.00 alle 6.00 nella notte di lunedì 6 luglio. In alternativa si potrà utilizzare la stazione di Romagnano Sesia/Ghemme.
Chiusura dell’entrata di Vercelli est in direzione Genova, dalle 22.00 alle 6.00 nelle notti di martedì 7, mercoledì 8 e giovedì 9 luglio. In alternativa si potrà utilizzare la stazione di Vercelli ovest.
Chiusura dell’uscita di Romagnano Sesia/Ghemme da Gravellona Toce, dalle 22.00 alle 6.00 nella notte di martedì 7 luglio. In alternativa si potrà utilizzare la stazione di Borgomanero.
Chiusura dell’entrata di Romagnano Sesia/Ghemme in direzione Gravellona Toce, dalle 22.00 alle 6.00 nella notte di mercoledì 8 luglio. In alternativa si potrà utilizzare la stazione di Borgomanero.
Chiusura dell’entrata di Borgomanero in direzione Genova dalle 22.00 alle 6.00 nella notte di giovedì 9 luglio. In alternativa si potrà utilizzare la stazione di Borgomanero.
Chiusura dell’uscita di Vercelli est da Gravellona Toce, dalle 22.00 alle 6.00 nella notte di domenica 12 luglio. In alternativa si potrà utilizzare la stazione di Vercelli ovest.
Sulla D36 Stroppiana-Santhià, chiusura a Vercelli ovest dell’uscita provenendo da Santhià e dell’entrata in direzione Stroppiana, dalle 22.00 alle 6.00 nella notte di lunedì 6 luglio. In alternativa si potrà utilizzare la stazione di Vercelli est.
Cantieri di deviazione di carreggiata:
Tra Carpugnino e Meina in direzione Genova, tra le pkm 179+500 e 173+400 in modalità permanente da lunedì 6 a venerdì 10 luglio.
Tra Carpugnino e Baveno in direzione Gravellona, tra le pkm 181+000 e 189+900 in modalità permanente da lunedì 6 a venerdì 10 luglio.
Cantieri di corsia unica permanente:
Sul nodo di allacciamento A26/D36 provenendo da Genova in direzione Santhià, alla pkm 103+400 in modalità permanente.
Sulla D08 Gallarate-Gattico, sul nodo di allacciamento A26/D08 provenendo da Milano in direzione Genova, alla pkm 23+200 in modalità permanente.