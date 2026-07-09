Nuova rotonda di Ornavasso, il sindaco sollecita: "Troppi ritardi"

“Sei mesi per realizzare una rotonda francamente mi sembrano davvero tanti. Oserei dire troppi”. Filippo Cigala Fulgosi, sindaco di Ornavasso, pone l'accento sui ritardi per ultimare l'opera all'ingresso del paese. Strategica per favorire la circolazione dei mezzi che dovranno poi recarsi al nuovo centro per per il recupero ed il trattamento dei rifiuti urbani e speciali che sorgerà nell'area industriale.

Dice il primo cittadino: "Non voglio fare polemiche, ma in questa zona ci sono anche delle attività economiche e commerciali che sono state danneggiate in questo periodo durante cui non hanno nemmeno avuto i loro parcheggi privati a disposizione per consentire il regolare svolgimento dei lavori. Mi è stato detto che l'ultimo scoglio da superare è la presenza di un palo della luce in mezzo alla rotonda che va tolto: spero che non ci siano tempi biblici e auspico che venga fatto a breve, in modo tale da poter poi procedere con l'illuminazione della rotonda con conseguente termine dei lavori”.