Linea Milano-Domodossola, lavori sulla tratta Gallarate-Rho: stop ai treni dall'11 al 13 luglio

Rete Ferroviaria Italiana, società del Gruppo FS, eseguirà importanti interventi di upgrade tecnologico, nell’ambito del quadruplicamento tra le stazioni di Rho e Parabiago (circa 8 km) con inserimento di una nuova fermata in località Nerviano, e l’adeguamento della stazione di Parabiago. Per consentire l’operatività dei cantieri sarà necessario sospendere la circolazione dei treni fra le stazioni Gallarate e Rho dalle ore 22.40 di sabato 11 alle ore 05.10 di lunedì 13 luglio.

Le attività sono propedeutiche alla realizzazione del quadruplicamento tra le stazioni di Rho e Parabiago (circa 8 km) con inserimento di una nuova fermata in località Nerviano, e l’adeguamento della stazione di Parabiago nonché della realizzazione della bretella di collegamento della linea Gallarate-Rho di Rfi con la linea Fnm Saronno-Malpensa di Ferrovienord (raccordo Y per Malpensa). Il potenziamento ferroviario consentirà l’incremento della capacità della linea, l’attivazione nuovi servizi suburbani secondo Accordo Quadro Accordo Quadro per i servizi Tpl con Regione Lombardia e l’incremento della regolarità attraverso la separazione dei flussi di traffico.

Il valore complessivo dell’investimento ammonta a circa 640 milioni di euro finanziati anche con fondi Pnrr.