Controlli della velocità in Ticino: ecco dove saranno attivi gli autovelox dal 6 al 12 luglio

Proseguono in Ticino i controlli della velocità promossi dalla Polizia cantonale in collaborazione con le polizie comunali. L'iniziativa rientra nelle attività di prevenzione volte a migliorare la sicurezza stradale e a ridurre il numero di incidenti causati dall'eccessiva velocità.
Le autorità ricordano infatti che il mancato rispetto dei limiti rappresenta una delle principali cause dei sinistri stradali, con conseguenze che possono risultare particolarmente gravi o addirittura mortali. Per questo motivo viene rinnovato l'invito a tutti gli utenti della strada ad adottare una guida prudente e responsabile, nel rispetto delle norme del Codice della strada.
Nell'ambito della settimana 28, da lunedì 6 a domenica 12 luglio 2026, saranno quindi effettuati controlli della velocità mediante postazioni mobili e semistazionarie in diverse località del Cantone.
L'obiettivo dell'iniziativa non è soltanto quello di sanzionare le infrazioni, ma soprattutto di sensibilizzare i conducenti sull'importanza di mantenere una velocità adeguata alle condizioni della strada, contribuendo così a garantire una maggiore sicurezza per automobilisti, motociclisti, ciclisti e pedoni.
Controlli della velocità mobili
Distretto di Bellinzona
Polizia cantonale: Claro, Gudo.
Polizie comunali: Arbedo, Giubiasco, Bellinzona.
Distretto di Locarno
Polizie comunali: Muralto, Locarno, Arcegno, Losone, Ascona, Brissago.
Distretto di Lugano
Polizie comunali: Pregassona, Agnuzzo, Besso, Massagno, Porza, Treggia, Comano, Sala Capriasca, Canobbio, Agno, Cassarate, Bioggio, Molino Nuovo, Lugano, Curio, Madonna del Piano, Caslano.
Distretto di Mendrisio
Polizie comunali: Arzo, Chiasso, Balerna, Morbio Inferiore.
Controlli della velocità semi-stazionari
Le postazioni semi-stazionarie saranno presenti ad Airolo, Curio e Capolago.
Sono esclusi dall'elenco i controlli effettuati con vetture civetta e pistole laser, utilizzati esclusivamente per contrastare le infrazioni più gravi al Codice della strada, così come quelli sulla rete autostradale. La Polizia cantonale potrà inoltre disporre controlli straordinari non annunciati per esigenze di sicurezza. I controlli programmati potrebbero subire variazioni o essere annullati per motivi di servizio o problemi tecnici.