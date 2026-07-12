Domodossola, alla biblioteca Contini tornano "Coccole e filastrocche": letture interattive per bebè e future mamme

Non è mai troppo presto per iniziare a sfogliare un libro, ascoltare una storia e coltivare la fantasia. Con questo spirito, la Biblioteca Civica “G. Contini” di Domodossola riapre le sue porte ai piccolissimi e alle loro famiglie. Sabato 18 luglio 2026, alle ore 10:30, farà infatti il suo ritorno l’atteso appuntamento con "Coccole e filastrocche", il ciclo di letture interattive e laboratori sonori ad accesso gratuito.

L'incontro, della durata di circa un'ora, è specificamente dedicato alle neo mamme, alle donne in dolce attesa e ai bebè fino ai 24 mesi di età. Sarà un’occasione di socializzazione e condivisione per passare una mattinata spensierata tra le rime delle filastrocche, i canti e tantissimi libri illustrati scelti appositamente per la prima infanzia.

La misura si inserisce all'interno di "Cultura per Crescere. Nati per leggere e altre storie da vivere in famiglia", un ampio progetto di welfare culturale dedicato alla prima infanzia nel Verbano-Cusio-Ossola, realizzato grazie al fondamentale sostegno economico della Fondazione Compagnia di San Paolo e in collaborazione con l'Asl Vco.