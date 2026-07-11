A Vagna rivive la tradizione della "Festa dul Bambin"

L'11 e il 12 luglio a Vagna viene celebrata la “Festa dul Bambin”. Una ricorrenza che richiama molta gente di Vagna e dell’intera Ossola ed è singolare perché cade in piena estate. L’ipotesi più accreditata per questa festa anomala nel periodo estivo è quella secondo cui l’evento, legato all’attività della locale Confraternita del Santissimo nome di Gesù, e celebrata inizialmente a gennaio, avrebbe poi subito uno slittamento a luglio per consentire la partecipazione anche ai molti emigrati, assenti in inverno.

Il programma prevede l'11 luglio alle 19.00 l'apertura del bar e la cena con prodotti locali, alle 20.45 il concerto del coro Seo Cai e delle Voci del Cistella; al termine fuochi d'artificio. Domenica 12 luglio alle 9.30 apertura del bar alle 10.30 si terrà la messa solenne nella chiesa di San Brizio e l'offerta dei ceri; al termine l'incanto delle offerte. Alle 11.30 pranzo da asporto su prenotazione al 3392272649. Alle 12.30 pranzo sotto il tendone, alle 15.30 i vespri e la benedizione dei bambini. A seguire la processione con la statua del bambin le cavagnette portate dal gruppo Arsciol con la presenza di altri guppi folk; anima la processione la banda di Varzo. Infine, alle 17.30 merenda e lotteria.

Quest'anno, per iniziativa della Proloco di Vagna, in occasione della festa viene proposta un nuovo appuntamento: si tratta di un’escursione denominata “la via del Papa”, da Bognanco a Vagna. “Una traversata lungo l'antico sentiero che univa la frazione di San Lorenzo a Bognanco a Vagna - spiegano dalla Pro Loco di Vagna - un percorso di fede e di storia: la Via del Papa, legata alla tradizione del passaggio di Papa Gregorio X nel 1275 e al suo prezioso dono alle genti di Bognanco di un manoscritto della bolla “Transiturus de hoc mundo” con la quale si istituisce la festa del Corpus Domini. Un'occasione per riscoprire le nostre radici e ritrovarci insieme nella festa più antica e sentita di Vagna”.

Il programma dell'escursione prevede alle 9.45 la messa nella chiesa di San Lorenzo di Bognanco e alle 10.30 la partenza del pellegrinaggio. Il percorso, dopo San Lorenzo, toccherà le località Bacinasco, Boco, Bognanco Fonti, San Marco, Bei, Vagna.

Alle 12.00 è previsto il pranzo al sacco a Bognanco Fonti. Alle 13.00 ripartenza verso Vagna. Alle 15.00 è previsto l'arrivo alla chiesa parrocchiale di san Brizio di Vagna per partecipare alle 15.30 ai vespri solenni e alla tradizionale processione del Bambino Gesù accompagnata dalle donne di Vagna in abiti tradizionali con i cavagnet (particolari ceste o alberelli addobbati portati sul capo). Per informazioni ed iscrizioni chiamare il 3470178904.