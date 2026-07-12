Mensa Solidale, il 13 luglio la conferenza stampa sui primi mesi di attività

La Mensa Solidale farà il punto sui primi mesi di attività nel corso di una conferenza stampa in programma lunedì 13 luglio alle 11.30 al convento dei Frati Cappuccini a Domodossola. L'incontro sarà dedicato alla presentazione dei risultati raggiunti dal progetto e rappresenterà anche l'occasione per annunciare ufficialmente il Club che ha donato la nuova cucina professionale, un contributo che ha consentito alla Mensa Solidale di migliorare la preparazione dei pasti, rafforzare gli standard di sicurezza alimentare e aumentare la capacità di accoglienza.

Durante la conferenza saranno illustrati i dati relativi ai primi mesi di servizio, con particolare attenzione al numero di pasti distribuiti, al profilo delle persone accolte e ai bisogni emersi, al coinvolgimento dei volontari e alle ore di servizio donate, oltre all'impatto sociale che il progetto sta generando sul territorio e sulle reti di solidarietà.

All'incontro prenderanno parte i rappresentanti del Club donatore, i volontari della Mensa Solidale e i referenti del progetto, che illustreranno i risultati raggiunti e le prospettive future dell'iniziativa, evidenziandone il valore per la comunità e il ruolo sempre più importante nel sostegno quotidiano alle persone in situazione di fragilità.

L'invito è rivolto agli organi di informazione affinché possano conoscere da vicino un'esperienza che, grazie alla collaborazione tra cittadini, associazioni e realtà del territorio, sta diventando un punto di riferimento per chi ha bisogno di aiuto.

L'appuntamento è fissato per lunedì 13 luglio alle ore 11.30 presso la sede della Mensa Solidale.