Alpini in festa a Druogno nel fine settimana. Dal 17 al 19 luglio, tanti appuntamenti presso il capanno degli Alpini con musica, buon cibo e condivisione. Si inizia venerdì 17 luglio con l’apertura della festa alle 18.00 e, dalle 19.30, la cena. Dalle 21.00 la musica dal vivo con “Regine di cuori”, omaggio alle donne della musica con Michela Borgia e, a seguire, dj D.

La giornata clou è in programma per sabato 18 luglio. Dopo l’apertura della festa alle 9.00 e il pranzo dalle 12.00, alle 17.15 ritrovo in piazza della chiesa per l’alzabandiera e la messa in onore degli alpini scomparsi. A seguire la sfilata per le vie del paese con la partecipazione della banda musicale e della corale di Druogno. Dalle 19.00 la cena e, a seguire, serata danzante con l’Arcobaleno Band e dj D.

Infine, domenica 19 luglio alle 9.00 apertura festa, alle 11.00 un momento di danza e divertimento con i balli del gruppo country I Brigliesciolte. Alle 12.00 il pranzo, seguito da un pomeriggio in compagnia.