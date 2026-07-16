Un weekend con la Fiera d'Estate, il teatro internazionale e i tornei di volley

Un fine settimana ricchissimo di appuntamenti attende residenti e turisti in Alta Valle Formazza. La Pro Loco locale ha coordinato un calendario di eventi per il prossimo weekend che spazia dallo sport all'aria aperta alle tradizioni artigianali, fino al teatro internazionale itinerante, offrendo occasioni di intrattenimento per tutte le fasce d'età.

Si comincia sabato 18 luglio, a partire dalle ore 15:00, con la prima edizione del "Rosswald Volley Fest". L'appuntamento sportivo e conviviale si terrà nella frazione di San Michele, presso gli spazi dell'Agriturismo Rosswald. Si tratta di un torneo di pallavolo aperto a squadre composte da un minimo di 2 a un massimo di 5 partecipanti. L'organizzazione fa sapere che è possibile iscriversi anche singolarmente: lo staff provvederà a inserire i singoli atleti all'interno delle squadre in formazione. Alla parte agonistica si affiancherà un momento di festa aperto a tutti i tifosi e ai presenti.

Domenica 19 luglio i riflettori si sposteranno nella frazione di Valdo per la "Fiera d'Estate", giunta quest'anno alla sua XVIII edizione. Dalle ore 10:00 alle 18:00, l'Area Feste ospiterà numerosi espositori con una vasta selezione di prodotti artigianali e specialità tipiche del territorio. Ad arricchire la giornata ci sarà la tradizionale festa campestre, all'insegna della natura, delle usanze locali e della creatività.

Proprio in concomitanza con la fiera, la frazione di Valdo ospiterà la sesta edizione di "Il Teatro nei Paesi", la rassegna di teatro itinerante promossa da Progetto Rescue!. Il programma culturale prenderà il via alle ore 14:00 presso l’Area Feste con il ritrovo dei partecipanti; alle 14:30 partirà una parata musicale per le vie del paese che vedrà esibirsi compagnie internazionali come Teatro sobre el camino (Cuba), Studio 7 (Germania) e diversi artisti provenienti dalla Colombia, culminando con una foto di raggruppamento paesana. Alle ore 15:30, presso il Campetto di Valdo, andrà in scena lo spettacolo teatrale open air “Come nasce una sorgente”, una rappresentazione della durata di 50 minuti adatta a tutta la comunità che narra la storia di un paese diviso da un bivio: scegliere una via di comunicazione strategica o difendere la propria sorgente d'acqua. Tutte le attività della rassegna sono a ingresso libero e gratuite.

Il programma formazzino guarda anche al lungo termine: lunedì 20 luglio prenderà ufficialmente il via il centro estivo “Giochiamo con la natura”, dedicato ai bambini dai 6 ai 12 anni. Il centro rimarrà attivo fino al 21 agosto, dal lunedì al venerdì (dalle 9:30 alle 16:30), con punto di ritrovo fissato all'Area Feste di Valdo. Le settimane alterneranno due giorni di escursioni sul territorio con pranzo al sacco portato da casa e tre giorni dedicati a laboratori didattici, sport e giochi di squadra, con pranzo incluso nella quota. Sono previste agevolazioni economiche per le iscrizioni multisettimanali e la possibilità di effettuare ingressi giornalieri.