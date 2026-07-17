Stefano Pazzinetti e Stefania Termignoni si aggiudicano il giro podistico del lago di Mergozzo

La calda estate che stiamo trascorrendo non ha scoraggiato i runners a presentarsi in massa sotto il vecchio olmo per disputare il suggestivo giro podistico del lago di Mergozzo. Forse allettati dal classico tuffo nel lago in cerca di refrigerio dopo la corsa o, semplicemente, la voglia di partecipare a questa corsa unica nel suo genere e godere di panorami fantastici, ha fatto sì che al nastro di partenza posto in Piazza Vittorio Veneto fossero 740, ben 170 in più dello scorso anno, avvicinando il record storico di 800 iscritti di una decina di anni fa e questo nonostante il fitto calendario podistico provinciale che presenta corse quasi a cadenza giornaliera.

Pur essendo a carattere non competitivo, i più forti atleti della provincia non hanno voluto mancare di misurarsi su questo percorso di 8 km circa, molto veloce nella prima parte per poi inerpicarsi verso il sentiero azzurro e scollinare, dopo tratti molto tecnici, verso Piazza Cavour, il caratteristico salotto di Mergozzo, ove era posto l’arrivo.

Ad avere la meglio è stato Stefano Pazzinetti. Il giovane runner di Sport Project Vco ha fermato il cronometro dopo 27’ e 40”, precedendo i compagni di squadra Riccardo Borgialli e Christian Piana, vincitore lo scorso anno, rispettivamente di 4 e e 22 secondi. Quindi Nicolò Fontana (Fulgor Prato Sesia) e Andrea Capelli (Sport Project Vco) a 27 e 29 Secondi.

Combattuta anche la gara femminile che ha visto giungere prima al traguardo l’ornavassese Stefania Termignoni del Gav ,seguita a breve distanza da Alice Gattoni (Sport Project), vincitrice due giorni prima del giro dell’isola Pescatori. A segue Corinna Vanni (Sport Project), Emma Ramoni e Sara Filiberti.

Organizzato in modo impeccabile da Dimensione sport, il giro podistico non ha mancato di ricevere commenti positivi da parte dei podisti, i quali hanno apprezzato anche la consolidata consuetudine di ricevere al traguardo il classico ghiacciolo, nonché il fornito ristoro post gara.

Il prossimo appuntamento con Vco in Corsa è a Crodo, dove sabato18 si disputerà la prima edizione del Trail “Frazioni di Crodo” di 20 km con dislivello positivo di 1000 metri.