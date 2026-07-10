But Formazza: ai nastri di partenza oltre 700 atleti da 17 Paesi

Mancano poche ore al via della nuova edizione di But Formazza, una delle gare di trail running più amate e più attese dell’estate ossolana. La corsa, promossa da Formazza Event e in scena da quasi vent’anni, è in programma per sabato 11 luglio e promette numeri da record.

Al momento, infatti, sono 736 gli atleti iscritti, provenienti da ben 17 nazioni diverse e da 13 regioni italiane. Tra gli atleti iscritti sono da segnalare Gianluca Pinton, Sara Locatelli (3° nel 2025 e 1° nel 2024) e Monica Moia nella 44 km; Thomas Floriani (1° nel 2025), Federico Mussi (3° nel 2025), Marta Ripamonti e Chiara Cerlini nella 24 km; Luca Sogni nella 57 km.

Quattro le distanze previste. Alle 6.00 prenderà il via la Bettelmatt Walser Ultra, un percorso di 57 km con 3.436 metri di dislivello, che arriverà fino al Rifugio 3A (a quasi 3.00 metri di altitudine) toccando i laghi Vannino, Morasco, Sabbione, Toggia e Castel. Alle 7.00 la partenza della Bettelmatt Walser Marathon: 44 km con 2.745 metri di dislivello. Alle 9.00 sarà la volta della Bettelmatt Walser Race di 24 km con 1.320 metri di dislivello, che scavalcherà il passo Nefelgiù e la Cascata del Toce. Infine, alle 10.30 parte la Bettelmatt Walser Mini, su un tracciato di 6 chilometri e 200 metri di dislivello.