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Sport | 14 luglio 2026, 14:04

Ciclismo, Pioletti e Ponti settimi sulle strade lombarde

Buoni piazzamenti per il Pedale Ossolano nelle gare per esordienti ed allievi a Costa Magnaga

Ciclismo, Pioletti e Ponti settimi sulle strade lombarde

Esordienti del Pedale Ossolano in gara sulle strade lombarde nella prova ‘Lombardia Giovani Trofeo 2P spa’ a Costa Masnaga.

Un percorso di 31 km per entrambe le annate che ha visto, tra gli Esordienti secondo anno la vittoria di  Oliver Ceppi (Busto Garolfo) con il 20° posto di Tommaso Milani.

Nella classifica dei ‘primo anno’ il successo è andato a Nicolò Iago Pedrotti (Senaghese Guerrini),  il settimo posto per il portacolori ossolano  Nikolas Pioletti.

Tra gli allievi, nella prova ‘Lombardia Giovani BI-Motor’ di 72 km, ha vinto  Samuele Matteini (Alba Orobia Biassono), mentre il Pedale ha visto al 7° posto Gabriele Ponti, 15° Vittorio La Fata e 29° Edoardo Basalini.    

Redazione

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