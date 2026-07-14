Ciclismo, Pioletti e Ponti settimi sulle strade lombarde

Esordienti del Pedale Ossolano in gara sulle strade lombarde nella prova ‘Lombardia Giovani Trofeo 2P spa’ a Costa Masnaga.

Un percorso di 31 km per entrambe le annate che ha visto, tra gli Esordienti secondo anno la vittoria di Oliver Ceppi (Busto Garolfo) con il 20° posto di Tommaso Milani.

Nella classifica dei ‘primo anno’ il successo è andato a Nicolò Iago Pedrotti (Senaghese Guerrini), il settimo posto per il portacolori ossolano Nikolas Pioletti.

Tra gli allievi, nella prova ‘Lombardia Giovani BI-Motor’ di 72 km, ha vinto Samuele Matteini (Alba Orobia Biassono), mentre il Pedale ha visto al 7° posto Gabriele Ponti, 15° Vittorio La Fata e 29° Edoardo Basalini.