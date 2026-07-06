Pioggia di medaglie a Grosseto: il Gsh Sempione 82 conquista 23 titoli agli Italiani di Atletica Paralimpica

Il caldo torrido e il sole cocente di Grosseto hanno fatto da cornice a un'edizione da record dei Campionati Italiani di Atletica Paralimpica Fispes, andati in scena nel fine settimana del 4 e 5 luglio 2026. La manifestazione ha visto numeri straordinari, con la partecipazione di 219 atleti italiani e 49 sportivi stranieri arrivati da diverse parti d'Europa.

In questo contesto di altissimo livello, la delegazione del Gsh Sempione 82 ha letteralmente dominato la pista e le pedane toscane. I 13 atleti schierati dalla società ossolana hanno conquistato un bottino eccezionale: 23 titoli italiani, 3 medaglie d'argento e 3 titoli di Campioni Italiani Assoluti.

Tutti i risultati e i campioni tricolore

Gli atleti della scuderia ossolana si sono distinti in molteplici categorie e discipline, sia nella corsa sia nei lanci:

Riccardo Bagaini (T47): l'ortese si laurea campione italiano sui 400 metri e sui 200 metri, fermando il cronometro in quest'ultima gara a 22"62;

l'ortese si laurea campione italiano sui 400 metri e sui 200 metri, fermando il cronometro in quest'ultima gara a 22"62; Edoardo Cavallero (T37): tra i nuovi innesti stagionali, conferma il suo straordinario momento di forma conquistando due ori nei 200 e nei 400 metri;

tra i nuovi innesti stagionali, conferma il suo straordinario momento di forma conquistando due ori nei 200 e nei 400 metri; Marco Cicchetti (T44): si conferma sul tetto d'Italia come Campione Italiano Assoluto nel salto in lungo. Per lui arriva l'oro anche nei 200 metri di categoria con il tempo di 23"58;

si conferma sul tetto d'Italia come Campione Italiano Assoluto nel salto in lungo. Per lui arriva l'oro anche nei 200 metri di categoria con il tempo di 23"58; Alessia Friscia (T47): doppietta d'oro nei 100 metri e nei 200 metri, chiusi con il tempo di 29"81;

doppietta d'oro nei 100 metri e nei 200 metri, chiusi con il tempo di 29"81; Omar Diabang (F57): il lanciatore torinese d'adozione gareggia fuori classifica in tutte e tre le specialità di lancio, siglando nel getto del peso il proprio record personale (PB) a quota 9,12 metri;

il lanciatore torinese d'adozione gareggia fuori classifica in tutte e tre le specialità di lancio, siglando nel getto del peso il proprio record personale (PB) a quota 9,12 metri; Stefano Gori (F11): lo storico veterano è tornato a gareggiare in pedana nel lancio del disco in una gara emotivamente complessa a causa dell'infortunio di un atleta nei lanci di prova;

lo storico veterano è tornato a gareggiare in pedana nel lancio del disco in una gara emotivamente complessa a causa dell'infortunio di un atleta nei lanci di prova; Giuliana Gullì (F/T44): la crevolese, a pochi mesi dall'inizio degli allenamenti, vince il titolo nel getto del peso e nei 100 metri, dove firma la miglior prestazione italiana assoluta con il tempo di 19"12;

la crevolese, a pochi mesi dall'inizio degli allenamenti, vince il titolo nel getto del peso e nei 100 metri, dove firma la miglior prestazione italiana assoluta con il tempo di 19"12; Davide Bartolo Morana (T62): protagonista di una prova di grande carattere, vince tre ori nei 100, 200 e 400 metri, superando il pochissimo tempo di adattamento alle nuove lame da corsa sostituite solo pochi giorni prima dell'evento;

protagonista di una prova di grande carattere, vince tre ori nei 100, 200 e 400 metri, superando il pochissimo tempo di adattamento alle nuove lame da corsa sostituite solo pochi giorni prima dell'evento; Stefano Morandi (F20): riesce a portare a casa la medaglia d’argento nel getto del peso in una gara non facile, con il miglior lancio a 6,13 metri;

riesce a portare a casa la medaglia d’argento nel getto del peso in una gara non facile, con il miglior lancio a 6,13 metri; Laura Morato (T54): tripletta di ori per lei, che con la sua carrozzina si è cimentata sui 100, 200 e 400 metri;

tripletta di ori per lei, che con la sua carrozzina si è cimentata sui 100, 200 e 400 metri; Mario Miguel Perez Saez (F52): conquista due argenti nel lancio del peso e del disco e un fantastico oro nel lancio del giavellotto, che gli vale la maglia di Campione Italiano Assoluto in una gara in cui ha sfidato il campione paralimpico Rigivan Ganeshamoorthy;

conquista due argenti nel lancio del peso e del disco e un fantastico oro nel lancio del giavellotto, che gli vale la maglia di Campione Italiano Assoluto in una gara in cui ha sfidato il campione paralimpico Rigivan Ganeshamoorthy; Andrea Terraneo (T35): due volte campione italiano nei 100 e 200 metri, stampando in questi ultimi il suo primato stagionale in 38"28;

due volte campione italiano nei 100 e 200 metri, stampando in questi ultimi il suo primato stagionale in 38"28; Nicholas Zani (T33): riconferma i tre titoli italiani nei 100m, 200m e 400m.

Il trionfo della staffetta e lo staff societario

A suggellare la spedizione da record è arrivata la medaglia d'oro e il conseguente titolo di Campioni Italiani Assoluti nella staffetta mista 4x100 Universale. Il quartetto della Sempione 82, capace di unire le quattro disabilità previste dal regolamento, era composto da Stefano Gori (guidato da Patrizio Andreoli), Alessia Friscia, Edoardo Cavallero e Laura Morato.

La trasferta di successo è stata coordinata in Toscana dal tecnico Flavio Ranghino, supportato dai dirigenti Rosario Petrulli, Silvano Bagaini, Patrizio Andreoli, Barbara Saccà e Elisabetta Saccà. L'attività del Gsh Sempione 82 è resa possibile anche grazie al contributo dei partner Fondazione Luigi Orrigoni-Tigros, Vinavil, Samlor Engineering e Andrea Laurini Private Banker.