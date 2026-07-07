Nuoto, attesa per la tradizionale traversata del lago di Mergozzo

Il lago di Mergozzo è pronto a tornare protagonista con una delle sue manifestazioni più attese: la Traversata del Lago, in programma domenica 19 luglio. Un appuntamento che negli anni è diventato un punto fermo del nuoto in acque libere, capace di richiamare atleti da tutta Italia grazie a un mix ormai consolidato: acqua limpida, contesto naturale unico e una macchina organizzativa collaudata firmata Dimensione Sport.

Due le distanze previste, 2.600 metri e 5.300 metri, con partenza e arrivo sulle sponde del lago e un tracciato che esalta la bellezza del percorso più che la sola componente agonistica. Ma la competizione resta di alto livello, come dimostrato dall’ultima edizione, che ha visto oltre 400 partecipanti al via.

Nel 2025 la gara si era accesa fin dalle prime bracciate. Sulla distanza più corta, vittoria tiratissima per Luca Guglielmi (Sportego), capace di precedere di pochissimi secondi Giuliano Ronchi e Marco Atti. Tra le donne, successo per Giulia Corsini (Phoenix Asd), anche in questo caso al termine di una sfida decisa sul filo dei secondi contro Federica Ciocca e Rosella Rogora.

Sui 5.300 metri, invece, gara più selettiva e dominata da Riccardo Chiarcos (Team Nuoto Toscana Empoli), che ha imposto il proprio ritmo fin dalle fasi iniziali chiudendo davanti a Gabriele Nardo ed E. Fanchi.

Oltre alla parte agonistica, la traversata conserva da sempre un forte valore simbolico. I trofei dedicati a Luca Dresti, assegnato al gruppo più numeroso, e a Stefano Trentin, riservato all’ultimo classificato dei 5.300 metri, raccontano bene lo spirito della manifestazione: non solo competizione, ma partecipazione, memoria e comunità.

È proprio questo l’aspetto che il presidente di Dimensione Sport, Gian Piero Sblendorio, sottolinea ogni anno: lo sport come occasione di incontro e come strumento capace di unire persone diverse per età e provenienza, oltre che come vetrina per il territorio. Con queste premesse, la Traversata del Lago di Mergozzo si prepara a un’altra edizione molto partecipata, confermandosi tra gli eventi di riferimento del nuoto in acque libere del nord Italia.