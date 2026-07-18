Tutto pronto per il grande ritorno della Strà Granda Monterosa

Si sono chiuse le iscrizioni all’edizione 2026 della Strà Granda Monterosa, l'evento di trail running che domenica 19 luglio, dopo ben 7 anni di assenza, riporterà atleti e appassionati lungo uno dei percorsi storici più significativi della Valle Anzasca.

Che il ritorno di questa gara organizzata dall’Associazione Monte Rosa Event fosse atteso lo si capisce dal numero di staffette che saranno al via: ben 61. Storicamente una delle prove più apprezzate, anche in quest’anno di rinascita la Staffetta a Tre, che si svilupperà su tre frazioni con partenza da Piedimulera e arrivo da Macugnaga, si è rivelata come il fiore all’occhiello della Strà Granda Monterosa.

Soprattutto per questi atleti sarà una giornata all’insegna dello sport e della condivisione; tra i team che potrebbero essere protagonisti ci sono Luciani Sport Team (Ronchi/Geneselli/Geddo), Factory Team Giir d’Andoss Pro (Suini/Floriani/Piumarta), Il buono, il bello, il cattivo (Fasolo/Clemente/Bernardini) La Famiglia (Pastore/Ronchi/Fantoli), mista, Tremende (Termignoni/Riccio/Longo), femminile, Le Dislivellate! (Fall/Giacomotti/Francisco), femminile.

Le tre frazioni sono così suddivise: Piedimulera – Calasca Castiglione (11 km, 750 m D+, 368 m D-); Calasca Castiglione – Ceppo Morelli (10 km 500 m D+, 434 m D-); Ceppo Morelli – Macugnaga (11 km, 700 m D+, 119 m D-). La partenza della staffetta sarà alle ore 9.

La gara individuale sarà di 32 chilometri con ben 1.950 metri di dislivello positivo e 921 m D-), partirà da Piedimulera per raggiungere Macugnaga attraversando alcuni degli scorci più suggestivi della Valle Anzasca. Saranno 84 gli atleti al via della gara individuale, che partirà alle 8.30 e che vedrà tra i partecipanti Monica Moia (Asd Bognanco) Fabio Rolando (Asd Bognanco) e Carlo Bonnet (Sport Project Vco).