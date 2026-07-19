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Eventi | 19 luglio 2026, 15:00

Nuovi spazi, nuove opportunità: il ristorante sociale Gattabuia riapre le porte al pubblico

Il 28 luglio una serata per presentare le sale completamente rinnovate.

Il ristorante sociale Gattabuia di Verbania riapre al pubblico con una serata speciale dal titolo “Nuovi spazi per nuovi inizi”. Martedì 28 luglio il ristornate di Villa Olimpia - che da lungo tempo offre opportunità lavorative a persone in condizioni di fragilità e detenuti della casa circondariale di Verbania - presenta infatti al pubblico i propri spazi completamente rinnovati.

La serata ha inizio alle 18.30 con l’accoglienza degli ospiti e i saluti delle istituzioni, seguiti dalla cerimonia del taglio del nastro. La festa proseguirà poi con diverse attività: oltre al buffet a cura del team Gattabuia, in collaborazione con lo chef Damiano Tonelli, saranno proposti una “living library”, dalle 19.30 alle 20.00 e installazioni espositive pensate per abbattere gli stereotipi e capire il significato del reinserimento sociale. Sarà inoltre aperta una raccolta fondi a sostegno del progetto “Cucine libere”.

L'ingresso è libero. Per partecipare è richiesta l'iscrizione compilando il modulo o scansionando il Qr code presende sulla locandina.

l.b.

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