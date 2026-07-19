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Eventi | 19 luglio 2026, 16:00

Avis Ossolana: a Gabi Valle torna la festa campestre del Donatore

Dal 25 al 27 luglio a Calice, appuntamento con la tradizionale manifestazione dedicata ai donatori di sangue tra serate danzanti, cucinae iniziative per tutta la famiglia

Avis Ossolana: a Gabi Valle torna la festa campestre del Donatore

La solidarietà si unisce alla voglia di stare insieme nella tradizionale festa campestre del Donatore, organizzata da Avis Ossolana, in programma in località Gabi a Calice, nelle giornate di sabato 25, domenica 26 e lunedì 27 luglio. Tre serate all'insegna della musica e dello sport per celebrare il valore della donazione di sangue e il ruolo dei volontari.

L'apertura della manifestazione è in programma sabato 25 luglio alle 17, con l'inizio della festa e il primo appuntamento con l'AperAvisino, previsto dalle 17.30 alle 19:00. Dalle 19:00 saranno aperti cucina e griglia, mentre alle 21:00 spazio al ballo con l'orchestra I Vicini di Casa. La serata si concluderà a mezzanotte.

Domenica 26 luglio la giornata prenderà il via alle 10:45 con la Santa Messa in suffragio dei soci avisini e dei collaboratori. A mezzogiorno riapriranno cucina e griglia, accompagnate dall'AperAvisino fino alle 13:00. Un secondo appuntamento con l'aperitivo è previsto dalle 17:30 alle 19:00, seguito dalla riapertura della cucina. Alle 21:00 salirà sul palco l'Arcobaleno Band per una nuova serata danzante a ingresso libero.

La festa si concluderà lunedì 27 luglio. Dopo l'apertura alle 17:00 e l'AperAvisino, alle 19:30 prenderà il via il 18° Trofeo del Donatore, corsa podistica non competitiva con un percorso di 6 chilometri e un minigiro di 1 chilometro dedicato ai più piccoli. La serata proseguirà con la musica di Canzone Inverso, che accompagnerà il pubblico fino alla chiusura della manifestazione.

Durante tutte e tre le giornate sarà attivo il servizio di cucina, griglia e bar, con la possibilità di gustare la tradizionale trippa alla paesana, le celebri costine di Calice e una selezione di birre speciali. Ogni sera, alle 22:00, è inoltre prevista l'estrazione dei premi del gioco del giorno.

Non mancheranno gli appuntamenti collaterali: domenica pomeriggio si svolgerà il torneo di calcio balilla, mentre tutte le serate danzanti saranno a ingresso libero. La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione meteorologica.

Miria Sanzone

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