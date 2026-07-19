Premia, due giorni di festa tra sport, musica e animazione

Sport, musica e momenti di convivialità saranno protagonisti a Premia con la nuova edizione della Festa d’Estate organizzata dal Gruppo Alpini di Premia, sezione di Domodossola, e dalla Pro Loco.

L’appuntamento è fissato per sabato 25 e domenica 26 luglio all’area Pasquer, nell’ex pattinaggio, dove per due giornate il paese ospiterà iniziative rivolte a residenti e visitatori.

Il programma prenderà il via sabato mattina alle 11 con la Santa Messa, seguita da un rinfresco. Nel pomeriggio, alle 15, spazio allo sport con l’inizio del torneo di calcio dedicato alla memoria di Federico De Sanctis. Alle 18 sarà protagonista l’intrattenimento per grandi e piccoli con “The Bubble Show” a cura di Cla.Li. Animazione.

La giornata si concluderà alle 21 con una serata danzante insieme a Claudio e Giorgio.

Domenica il torneo di calcio riprenderà alle 10 e proseguirà nel pomeriggio fino alle premiazioni previste al termine delle gare. In serata, alle 21, musica e ballo con il dj set di Jacopo.

Durante entrambe le giornate sarà attivo il servizio cucina con griglia e specialità gastronomiche: il chiosco aprirà a pranzo e cena, dalle 12 e dalle 19, per accompagnare la festa con momenti di condivisione. Inoltre, tutti i giorni sarà disponibile anche il chiosco dei gelati.

Per partecipare al torneo di calcio è possibile contattare Roberto al numero 328 223 9764. La manifestazione è organizzata grazie alla collaborazione dei volontari del territorio e si propone come occasione di incontro e divertimento per tutta la comunità di Premia.