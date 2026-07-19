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Eventi | 19 luglio 2026, 15:00

Torna la tipica cena "Walser z Nacht" a Valdo

Sabato 1° agosto sotto il tendone dell'Area Feste una serata dedicata alla cultura gastronomica formazzina. Prenotazioni obbligatorie entro il 25 luglio

Torna la tipica cena &quot;Walser z Nacht&quot; a Valdo

Un viaggio a ritroso nel tempo attraverso i profumi, i sapori e le ricette tramandate di generazione in generazione. L'Associazione Walser Formazza (Walserverein Pomatt) organizza per sabato 1° agosto 2026 la nuova edizione di "Walser z Nacht", la tradizionale cena tipica interamente dedicata alla cultura gastronomica della comunità locale.

L'appuntamento è fissato per le ore 19:30 presso il tendone dell'Area Feste di Valdo. Sarà un'occasione speciale per residenti, turisti e amanti della buona cucina di sedersi allo stesso tavolo e assaporare l'autenticità dei piatti alpini, preparati secondo le antiche usanze formazzine.

Il menù della tradizione

La cena propone un percorso enogastronomico completo che valorizza le materie prime del territorio:

  • Aperitivo di benvenuto
  • Pratahapfla (le tipiche patate formazzine bollite), servite con pancetta e cicoria condita
  • Pasta Walser
  • Bollito misto accompagnato da patate
  • Grushli (tradizionale dolce fritto locale)
  • Caffè e bevande incluse

Il costo di partecipazione alla serata è di 40 euro a persona. Inoltre, per rendere ancora più memorabile l'evento, l'organizzazione ha previsto un piccolo omaggio per tutti i partecipanti in ricordo della serata.

Informazioni e prenotazioni

Data la particolarità dell'evento e la cura nella preparazione delle specialità tipiche, la prenotazione è obbligatoria e dovrà essere effettuata tassativamente entro sabato 25 luglio.

È possibile riservare il proprio posto con le seguenti modalità: direttamente presso l'Ufficio Turistico di Formazza, telefonando al numero 0324/63059, inviando una email a prolocoformazza@gmail.com oppure a formazza@walser.it

m.t.

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