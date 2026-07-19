Il Golf des Iles Borromées proietta l’Alto Vergante nel futuro tra sport e il progetto di un nuovo resort integrato

Sport di alto livello, sinergie finanziarie e grandi progetti di sviluppo per l’accoglienza turistica del territorio. Lo scorso 7 luglio, lo splendido scenario del Golf des Iles Borromées di Brovello Carpugnino ha ospitato la tradizionale Gara dei Presidenti, l'atteso appuntamento annuale che raduna sul green i massimi esponenti e i rappresentanti dei prestigiosi club golfistici del Piemonte.

L'evento, svoltosi in collaborazione con l’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale, ha visto la partecipazione dei vertici della Federazione Italiana Golf, tra cui il presidente nazionale Cristiano Cerchiai, il segretario generale Marta Maestroni e il presidente del Comitato regionale Piemonte Marco Francia, accolti dal presidente del circolo ospitante, Nicola Vladimiro Ciccarelli. Al termine della sfida sul campo, l'incontro si è spostato sul piano economico con una riunione tecnica focalizzata sui nuovi strumenti e prodotti finanziari messi a disposizione dall'Istituto per il Credito Sportivo e Culturale per sostenere e finanziare i programmi di ammodernamento e crescita dei club.

I risultati sul green

Sotto il profilo strettamente agonistico, la competizione ha registrato ottimi punteggi sul suggestivo percorso a 18 buche (par 72) situato in località Motta Rossa, a 600 metri di altitudine:

Classifica Lordo: trionfo per Paolo De Chiesa, celebre ex sciatore della Valanga Azzurra e oggi presidente del Circolo Golf Sestrieres.

trionfo per Paolo De Chiesa, celebre ex sciatore della Valanga Azzurra e oggi presidente del Circolo Golf Sestrieres. Prima Categoria (Netto): primo posto conquistato da Paolo Luigi Vittorio Maria Langè, alla guida del Circolo Golf Bogogno.

primo posto conquistato da Paolo Luigi Vittorio Maria Langè, alla guida del Circolo Golf Bogogno. Seconda Categoria (Netto): vittoria per Francesco Toniutti, presidente del Circolo Golf di Santa Maria Maggiore.

Un resort integrato per il rilancio dell'Alto Vergante

La kermesse sportiva ha offerto la platea ideale per svelare i piani di rilancio del Golf des Iles Borromées, che da inizio anno ha avviato importanti investimenti per il restyling del percorso da oltre sei chilometri, affidandosi alla competenza del professionista Alessandro Rogato. Il vero salto di qualità per l'intera area dell'Alto Vergante e del Lago Maggiore passerà tuttavia dalla sinergia avviata con il gruppo alberghiero Swadeshi (aderente a Confindustria Alberghi), rappresentato all'evento dall'amministratore delegato Rubina Peluso.

Il progetto cardine prevede la realizzazione di un resort integrato con il campo da golf, pensato per ampliare i servizi ricettivi e ricreativi destinati a sportivi, visitatori e famiglie. "Il nostro obiettivo è valorizzare il campo e realizzare un resort che sia al servizio del territorio. – spiega con determinazione il presidente del club, Nicola Vladimiro Ciccarelli – Non vogliamo una struttura isolata, ma un progetto capace di dialogare con le attività economiche e turistiche locali: dalla ristorazione all'accoglienza, dai produttori tipici agli operatori attivi nell'Alto Vergante e sul Lago Maggiore. Vogliamo favorire un turismo legato allo sport, alla natura e al benessere che sia in grado di allungare la permanenza media dei visitatori e creare nuove opportunità occupazionali. Il nostro circolo, aperto tutto l'anno, punta a diventare uno dei punti di riferimento della proposta turistica attiva del territori".