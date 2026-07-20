Guzzi Friends, successo per l'edizione dedicata a Vincenzo Simonetta

È stata un successo a Beura la trentunesima edizione del Guzzi Friends, dedicata alla memoria dello storico fondatore dell'evento Vincenzo Simonetta, recentemente scomparso. Per tutta la durata della manifestazione, per mantenere vivo il suo ricordo, è stata esposta sotto lo striscione con la scritta “Ciao Vince” la sua moto bianca.

“Non essendo previste iscrizioni per l'ingresso alla manifestazione è impossibile calcolare il numero dei partecipanti – spiega Monia Orsi, presidente del Guzzi Friends – ma sono stati davvero tanti. Ci sono stati motociclisti prevenienti, oltre che dall’Italia, dalla Germania e da altre città europee e dalla Scozia. Per gli appuntamenti musicali abbiamo scelto il programma tenendo conto dei gusti di Vincenzo e della sua passione per il rock. Un grazie alle band che hanno animato le serate live, The Squirters Rockabilly e Low Town, e a dj Cimi”.

Il Guzzi Friends, nato nel 1992, è cresciuto negli anni fino a diventare un punto di riferimento per la comunità dei guzzisti e prosegue grazie ad un gruppo di appassionati volontari, conservando lo spirito originario di condivisione e amicizia che ha dato il nome alla manifestazione. Coperte le spese, anche per questa edizione come quelle degli anni passati il ricavato andrà in beneficenza ad associazioni o gruppi che operano sul territorio.