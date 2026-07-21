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Eventi | 21 luglio 2026, 14:05

A Druogno le avventure di Joshua Slocum raccontate tra musica e parole

Questa sera al Centro Culturale San Giulio il concerto per voce recitante e pianoforte di Natalia Ratti

A Druogno le avventure di Joshua Slocum raccontate tra musica e parole

Questa sera, martedì 21 luglio, alle 21 il Centro Culturale San Giulio di Druogno ospiterà il concerto per voce recitante e pianoforte di Natalia Ratti. La serata, attraverso la voce e le musiche di Mendelssohn, Schubert, Brahms e Sgambati, ripercorrerà le straordinarie avventure di Joshua Slocum, il primo navigatore a compiere il giro del mondo in solitaria a bordo della propria imbarcazione. L'evento si inserisce nel programma del Festival “Intrecci – Festival di persone, storie, idee”.

Francesca Pinto

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