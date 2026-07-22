Le "Quattro Stagioni" di Vivaldi a lume di candela: la grande musica classica incanta il Sacro Monte Calvario di Domodossola

Continua la rassegna “Musica d’estate 2026” con il tradizionale concerto a lume di candela; nel Cortile dei Sodales all’interno della Casa Religiosa dei PP. Rosminiani al Sacro Monte Calvario di Domodossola si terrà il secondo appuntamento con il concerto "Le Stagioni a lume di candela", domenica 26 luglio, alle 21.15.

I violinisti Matilde Cerutti, Cesare Zanetti, Elia Leon Mariani, Bruno Tripoli, accompagnati dall’Ensemble Pecelli, diretto da Andrea Pecelli, eseguiranno di Antonio Vivaldi (1678-1741): "Le Quattro Stagioni" - Concerti per violino, archi e basso continuodall’opus VIII “Il cimento dell’armonia e dell’inventione”:

La primavera, in mi maggiore nr. 1 - RV 296

L’estate, in sol minore nr. 2 - RV 315

L’autunno, in fa maggiore nr. 3 - RV 293

L’inverno, in fa minore nr. 4 - RV 297

In caso di pioggia il concerto si terrà nel Santuario del SS. Crocifisso.

L' Ensemble Pecelli è una formazione indipendente, ad organico variabile, formata da musicisti che operano stabilmente da anni nella provincia del VCO. Andrea Pecelli, dopo aver suonato come violoncellista in alcune delle principali orchestre italiane (Sinfonica della RAI di Milano e Torino, Accademia di S. Cecilia a Roma, etc.) dagli anni 2000 si è dedicato parallelamente alla direzione sul territorio del VCO. È titolare della cattedra di violoncello e musica da camera al Liceo Gobetti di Omegna. Collabora con la Cappella Musicale del S.M.Calvario dal 2000.

La rassegna Musica d’estate 2026 è resa possibile grazie al contributo dell’Istituto della Carità – PP. Rosminiani, della Fondazione Comunitaria del VCO – Ente filantropico, della Fondazione CRT e del Comune di Craveggia, con il patrocinio della Città di Domodossola e della Città di Villadossola e in collaborazione con l’Ente di Gestione dei Sacri Monti - Riserva Speciale del S. M. Calvario di Domodossola, la Pro Loco di Domodossola e le Parrocchie di Calice, Craveggia e Villadossola.