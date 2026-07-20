Trofeo del Donatore Avis: lunedì 27 luglio la 18ª edizione del Memorial Aldo Molari

Appuntamento lunedì 27 luglio nella frazione Gabi di Calice con la 18ª edizione del Trofeo del Donatore Avis – Memorial Aldo Molari, manifestazione podistica non competitiva inserita nel programma della Festa del Donatore Avis e organizzata dall'Atletica Avis Ossolana.
Il ritrovo dei partecipanti è previsto alle 19:00. Alle 19:30 prenderà il via il minigiro di un chilometro, riservato ai bambini, con iscrizione gratuita e omaggio per tutti i partecipanti. Alle 20:00 scatterà invece la prova principale, una camminata-corsa non competitiva di 6 chilometri, aperta a tutti, con quota di iscrizione fissata in 5 euro.
Al termine della manifestazione sarà allestito un ristoro e si terranno le premiazioni. Saranno riconosciuti i primi cinque classificati delle categorie maschile e femminile, oltre al gruppo più numeroso. Sono previsti anche due premi speciali: uno riservato a un'avisina e a un avisino, estratti a sorteggio tra i partecipanti, e il Memorial Aldo Molari, che metterà in palio un buono offerto dalla Bottega Osteria dal Pulverun.
La serata proseguirà con il programma della Festa del Donatore, che prevede il servizio di cucina e griglia e l'intrattenimento musicale con il gruppo Canone Inverso. Per informazioni è possibile contattare Silvia al 334 951 9847 oppure Luigi al 334 339 2532.