Trofeo del Donatore Avis: lunedì 27 luglio la 18ª edizione del Memorial Aldo Molari

Appuntamento lunedì 27 luglio nella frazione Gabi di Calice con la 18ª edizione del Trofeo del Donatore Avis – Memorial Aldo Molari, manifestazione podistica non competitiva inserita nel programma della Festa del Donatore Avis e organizzata dall'Atletica Avis Ossolana.

Il ritrovo dei partecipanti è previsto alle 19:00. Alle 19:30 prenderà il via il minigiro di un chilometro, riservato ai bambini, con iscrizione gratuita e omaggio per tutti i partecipanti. Alle 20:00 scatterà invece la prova principale, una camminata-corsa non competitiva di 6 chilometri, aperta a tutti, con quota di iscrizione fissata in 5 euro.

Al termine della manifestazione sarà allestito un ristoro e si terranno le premiazioni. Saranno riconosciuti i primi cinque classificati delle categorie maschile e femminile, oltre al gruppo più numeroso. Sono previsti anche due premi speciali: uno riservato a un'avisina e a un avisino, estratti a sorteggio tra i partecipanti, e il Memorial Aldo Molari, che metterà in palio un buono offerto dalla Bottega Osteria dal Pulverun.