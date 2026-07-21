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Eventi | 21 luglio 2026, 08:54

I Road Lights Blues protagonisti di "Estate in Musica"

Questa sera al Convento delle Suore Rosminiane una serata dedicata al blues

I Road Lights Blues protagonisti di &quot;Estate in Musica&quot;

Nuovo appuntamento questa sera, martedì 21 luglio, con "Estate in Musica - Fra le Antiche Mura", la rassegna organizzata da Oscella Felix con il patrocinio della Città di Domodossola. A esibirsi nel suggestivo scenario del Convento delle Suore Rosminiane di via Paolo Della Silva saranno i Road Lights Blues.

La serata prenderà il via con l'apericena facoltativa dalle ore 20, mentre il concerto inizierà alle 21. L'ingresso è a offerta responsabile; per chi desidera partecipare all'apericena è necessaria la prenotazione tramite WhatsApp al numero 379 142 6870.

a.f.

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