I Road Lights Blues protagonisti di "Estate in Musica"

Nuovo appuntamento questa sera, martedì 21 luglio, con "Estate in Musica - Fra le Antiche Mura", la rassegna organizzata da Oscella Felix con il patrocinio della Città di Domodossola. A esibirsi nel suggestivo scenario del Convento delle Suore Rosminiane di via Paolo Della Silva saranno i Road Lights Blues.
La serata prenderà il via con l'apericena facoltativa dalle ore 20, mentre il concerto inizierà alle 21. L'ingresso è a offerta responsabile; per chi desidera partecipare all'apericena è necessaria la prenotazione tramite WhatsApp al numero 379 142 6870.