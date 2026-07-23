Piedimulera, cantiere per il collegamento del nuovo pozzo

Proseguono i lavori per il potenziamento della rete idrica di Piedimulera. Da alcuni giorni è attivo un cantiere in via Pallanzeno, dove Acqua Novara Vco sta realizzando la posa di una nuova tubazione che collegherà la stazione di pompaggio del nuovo pozzo al bacino di carico di via Cantone.
L’intervento rappresenta una delle ultime fasi prima dell’attivazione definitiva del nuovo pozzo, un’opera destinata a incrementare la disponibilità idrica a servizio dei territori di Piedimulera e Pieve Vergonte.
Per consentire lo svolgimento delle lavorazioni sono state introdotte alcune modifiche alla circolazione. Anche nella giornata di giovedì 23 luglio resterà chiusa al traffico via E. Ferrari.
Per raggiungere il Comune viene consigliato l’utilizzo del parcheggio di via Moiachina, mentre per accedere a scuole, asilo, cimitero e campo sportivo è possibile utilizzare via Braille.