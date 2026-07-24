Pallanzeno, contributi per le rette degli asili nido: aperto il bando

Il comune di Pallanzeno ha pubblicato il nuovo bando per l’assegnazione dei contributi destinati alle famiglie con bambini che frequentano gli asili nido nel corso del 2026. Si tratta di risorse provenienti dal Fondo di Solidarietà Comunale, pensate per sostenere la frequenza dei servizi educativi nella prima infanzia e alleggerire il peso delle rette.

Il contributo è rivolto alle famiglie con bambini tra i 3 e i 36 mesi, residenti a Pallanzeno e iscritti a un asilo nido pubblico o privato situato in un comune della provincia del Vco. Per accedere al beneficio è necessario aver effettivamente pagato le rette e dichiarare l’eventuale percezione di altri contributi: l’aiuto economico verrà infatti calcolato sull’importo netto, una volta sottratti eventuali sostegni già ricevuti. L’importo complessivo stanziato - pari a 15.336,12 euro - verrà suddiviso tra tutti i richiedenti ammessi, secondo un criterio proporzionale.

La domanda deve essere presentata utilizzando la modulistica predisposta dal comune e corredata da tutti i documenti richiesti (i dettagli e i moduli sono disponibili nel anno pubblicato sul sito del comune). La scadenza è fissata al 30 ottobre, con possibilità di consegna all’ufficio protocollo oppure via Pec all’indirizzo pallanzeno@pcert.it.