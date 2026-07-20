Successo per la traversata del lago di Mergozzo: oltre trecento atleti al via FOTO e VIDEO

Si conferma appuntamento di successo e di richiamo la Traversata del Lago di Mergozzo organizzata da Dimensione Sport. In trecento circa al via nelle due distanze di gare: la corta da 2,5 km e la lunga da 5,3. Nel mezzo giro al maschile sul podio sono saliti l'americano Joe Guthinger, tesserato Valdigne Triathlon, che ha chiuso in 35'19''. Dietro di lui, a 23 secondi, Gabriele Salvioni dell'Asd Np Varedo e poi Lorenzo Adriano Lauti. Tra le cuffie rosa primo posto di Alessia Orla che ha coperto la distanza in 39'07'': medaglia d'argento per Costanza Antoniotti del Valdigne e bronzo per la spagnola Sofia Jimenez Gorza.

Nel giro completo del lago ha vinto Luca Guglielmi, che ha tagliato il traguardo in piazzetta dopo 1h 13'26''. A soli 16'' Filippo Faverio dell'H20 e il più giovane in gara, Nathan Pedroli: il ragazzo classe 2010 della Csi Sport Service è giunto a 4'' dal secondo gradino del podio. Tra le donne, successo per Deborah Persico in 1h27’26’'. Piazza d'onore per Gaia Genellini della Nuotatori Milanesi e terzo posto posto per Monica Bramini della Sky Line Nuoto. Applausi per Carlo Molten, il meno giovane in gara: con i suoi quasi 80 anni ha dimostrato uno spirito ed una forma invidiabili. Il trofeo Luca Dresti per il gruppo più numeroso, consegnato dai genitori, è stato assegnato alla Swimmer Inside.