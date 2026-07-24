Domobianca, l’estate in quota a due passi dalla città: da sabato 25 luglio impianti aperti ogni giorno

Da domani, sabato 25 luglio, fino a domenica 23 agosto, a Domobianca l’estate entra nel vivo con gli impianti aperti tutti i giorni. Le seggiovie Motti e Prel saranno infatti in funzione con orario continuato dalle 9.30 alle 17, offrendo a residenti e turisti la possibilità di salire comodamente in quota e trascorrere una giornata all’aria aperta, a pochi minuti dal centro di Domodossola.

Una vera e propria occasione per vivere la montagna della città, raggiungibile in modo semplice e veloce e capace di regalare, una volta arrivati in quota, una splendida vista sulla vallata e temperature più piacevoli nelle calde giornate estive.

A Domobianca le possibilità per trascorrere una giornata di divertimento e relax non mancano. Gli appassionati delle due ruote possono cimentarsi sui percorsi del bike park oppure usufruire del servizio di noleggio bike ed e-bike, mentre per chi cerca avventura e attività all'aria aperta ci sono il parco avventura e l’orienteering. Non mancano inoltre il beach volley e il Kinder Park, pensato per regalare momenti di divertimento anche ai più piccoli.

E dopo lo sport e le attività, spazio al gusto e al relax. Per tutta la durata dell’apertura estiva saranno infatti attivi tutti i giorni anche i punti di ristoro: Lusebar, Baita Motti e Ski Bar, dove fermarsi per una pausa, un pranzo o semplicemente per godersi qualche ora in montagna davanti a un panorama suggestivo e ad un aperitivo.