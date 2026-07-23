"Scatta il tuo luogo": l'iniziativa degli architetti di Novara e Vco per raccontare un futuro possibile

Fotografia e architettura, ovvero creatività, osservazione, interpretazione, rappresentazione e immaginazione di luoghi e spazi: sarà questo il tema centrale dell’iniziativa “Scatta il tuo luogo con un potenziale!” promossa dall’ordine degli architetti, paesaggisti, pianificatori e conservatori delle province di Novara e Verbano Cusio Ossola ideata e coordinata dalla Commissione Cultura di Novara.

“Si tratta – spiegano il presidente Matteo Gambaro e la coordinatrice della Commissione Romina Emili – di una open call gratuita e riservata agli iscritti dell’ordine che, fino al prossimo 31 agosto, potranno inviarci immagini per consentirci di raccogliere fotografie raffiguranti architetture e luoghi del territorio delle province di Novara e del Verbano Cusio Ossola, antropizzati e non, ritenuti interessanti, ma poco vissuti, trascurati, annoiati, poco animati o non progettati, luoghi però ritenuti in possesso di un potenziale e che possano suggerire o auspicare interventi futuri. La fotografia dell'architettura e del paesaggio ha un ruolo significativo nel processo di analisi e sintesi del progetto e nella memoria dello spazio costruito: ciò potrà essere evidenziato catturando, attraverso l’immagine fotografica, la struttura fisica di edifici, le relazioni tra ambiente, luce e persone, proiettando, tramite il carattere documentaristico prima e quello interpretativo poi, la visione di un possibile domani”.

“Scatta il tuo luogo” rientra nel progetto “Vedere

Come detto, le immagini dovranno essere inviate entro il prossimo 31 agosto all’indirizzo mail architetti@novara-vco.awn.it. All’immagine potrà essere allegato un breve testo di accompagnamento o didascalia. Ogni architetto potrà partecipare con una sola fotografia, esclusivamente in formato digitale cartolina con misura 10x15 centimetri orizzontale o verticale. Il consiglio dell'ordine provvederà alla stampa delle cartoline che saranno utilizzate con l'indicazione dell'autore.