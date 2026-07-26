 / Viabilità e trasporti

Viabilità e trasporti | 26 luglio 2026, 15:46

Autostrada A26, i cantieri attivi questa settimana

Tutte le modifiche al traffico sulla Gravellona Toce - Genova Voltri dal 27 luglio

Autostrada A26, i cantieri attivi questa settimana

Autostrade per l’Italia ha diffuso la consueta informativa relativa ai cantieri attivi lungo l’autostrada A26 Gravellona Toce - Genova Voltri. Di seguito l’elenco delle modifiche alla viabilità per la settimana del 27 luglio.

Cantieri di chiusura in orario notturno:

Chiusura dell’entrata verso Genova della stazione di Romagnano Sesia/Ghemme, dalle 22.00 alle 6.00 nella notte di lunedì 27 luglio. Si potrà utilizzare la stazione di Borgomanero.

Tra Arona e Borgomanero in direzione Genova, dalle 22.00 alle 6.00 nella notte di mercoledì 29 luglio. Uscita obbligatoria ad Arona e possibile rientro a Borgomanero.

Chiusura delle uscite della stazione di Romagnano Sesia/Ghemme, dalle 22.00 alle 6.00 nella notte di mercoledì 29 luglio. Si potrà utilizzare la stazione di Borgomanero.

Tra Borgomanero e Arona in direzione Gravellona, dalle 22.00 alle 6.00 nella notte di giovedì 30 luglio. Uscita obbligatoria a Borgomanero e possibile rientro ad Arona.

Chiusura del nodo di allacciamento A26/A4 da Torino verso la A26, dalle 22.00 alle 6.00 nella notte di lunedì 27 luglio. Uscita consigliata con possibile rientro a Biandrate.

Chiusura del nodo di allacciamento A26/A4 da Torino verso la A26, dalla A26 provenienza Gravellona verso Torino e dalla A26 provenienza Genova verso Milano, dalle 22.00 alle 6.00 nella notte di martedì 28 luglio. Uscita consigliata con possibile rientro a Biandrate.

Chiusura del nodo di allacciamento A26/A4 da Torino verso Gravellona, dalla A26 provenienza Gravellona verso Torino e dalla A26 provenienza Genova verso Milano, dalle 22.00 alle 6.00 nella notte di mercoledì 29 luglio. Uscita consigliata con possibile rientro a Biandrate.

Sulla D36 Stroppiana - Santhià, chiusura del nodo di allacciamento D36/A4 provenendo da Vercelli ovest in direzione Torino, dalle 22.00 alle 6.00 nelle notti di lunedì 27, martedì 29 e mercoledì 29 luglio. Uscita consigliata a Vercelli ovest con possibile rientro a Santhià.

Sulla D08 Gallarate-Gattico, chiusura della stazione di Castelletto Ticino, dalle 22.00 alle 6.00 nelle notti di lunedì 27 e martedì 28 luglio. Si potranno utilizzare le stazioni di Borgomanero o Arona.

Cantieri di deviazione di carreggiata:

Tra Meina e Baveno in direzione Gravellona, tra le pkm 181+000 e 189+900, in modalità permanente da lunedì 27 a giovedì 30 luglio.

Cantieri di corsia unica permanente:

Sul nodo di allacciamento A26/D36 provenendo da Genova in direzione Santhià, alla pkm 103+400, in modalità permanente.

Sul nodo di allacciamento A26/D08 provenendo da Milano in direzione Genova, alla pkm 23+200, in modalità permanente.

l.b.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A LUGLIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore