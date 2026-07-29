Agosto a Domobianca, la montagna a due passi dalla città si accende di eventi

Agosto è il mese perfetto per riscoprire la montagna e, a Domobianca, basta poco per lasciarsi alle spalle il caldo e la frenesia della città. A pochi minuti da Domodossola, l'Alpe Lusentino offre una proposta capace di accontentare davvero tutti: dagli appassionati di sport e mountain bike alle famiglie, fino a chi cerca semplicemente una giornata di relax immerso nel verde.

Gli impianti di risalita permettono di raggiungere la quota e godere dei panorami e degli spazi naturali della montagna, mentre il Bike Park è pronto ad accogliere gli amanti delle due ruote. Per chi cerca un'esperienza più avventurosa c'è il Parco Avventura, con percorsi sospesi tra gli alberi, mentre i più piccoli possono divertirsi nelle aree a loro dedicate. E per chi preferisce rallentare, non mancano i prati, i sentieri e i punti ristoro dove fermarsi per una pausa e assaporare la cucina di montagna.

Ma agosto a Domobianca è anche un mese ricco di appuntamenti, organizzati per accontentare i gusti di tutti.

Il calendario si apre il 1° agosto con il Memorial Molini, gara di ciclismo, seguito il 2 agosto dalla Valle degli Orti Fast, gara amatoriale di downhill.

Il 6 agosto spazio alla musica in quota, nelle vicinanze del laghetto, con il concerto di Omar Pedrini intitolato "Dai Timoria ad oggi", in una coproduzione con Domobianca365, mentre il 9 agosto sarà dedicato agli appassionati di pallavolo con il Torneo Beach Volley – Volley2008 Day al Lusebar.

Il Ferragosto sarà l'occasione per una giornata di festa e divertimento pensata in particolare per le famiglie: il 15 agosto il Lusebar ospiterà infatti il Ferragosto al Luse.

Il giorno successivo, 16 agosto, sarà ancora una volta la famiglia protagonista con l'evento Mascotte Stefano, mentre il 23 agosto è in programma Wild Farm, un altro appuntamento dedicato a grandi e piccoli.

Il mese si chiuderà nel segno delle due ruote e dell'adrenalina con la ION Cup, in programma il 29 e 30 agosto, due giornate dedicate alle competizioni di enduro e downhill MTB.

Il calendario di Domobianca proseguirà poi anche a settembre con altri appuntamenti. Tra quelli già in programma ci sono la Festa del Volo il 6 settembre, Chef in Quota il 7 settembre, il Raduno 4x4 previsto per il 12 e 13 settembree, infine, la gara di corsa de «Io corro per un sorriso» del 20 settembre.

A Domobianca, insomma, l'estate si vive a 360 gradi: si sale in quota, si pedala, si gioca, si ascolta musica, si mangia, ci si rilassa e si sta insieme. Una montagna vicina, facilmente raggiungibile e pronta a offrire ogni giorno un motivo in più per trascorrere una giornata all'aria aperta.