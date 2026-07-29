Cultura, teatro e laboratori per bambini: tutti gli eventi a Malesco, Finero e Zornasco fino al 2 agosto

Entra nel vivo la settimana di eventi estivi organizzati nei borghi di Malesco, Finero e Zornasco. Fino a domenica 2 agosto, il territorio vigezzino propone un fittissimo calendario di appuntamenti che spaziano dal teatro al benessere, dai laboratori per bambini alla cultura locale.

Mercoledì 29 luglio

Alle ore 21:00, presso il Circolo Urtett di Zornasco, si terrà la conferenza "Operazione Betulla", a cura di Arianna Giannini Tomà.

Giovedì 30 luglio

La mattina, per "Passeggiando si impara", sarà organizzata una passeggiata guidata per il centro storico di Malesco. Il ritrovo è previsto presso la fontana del Berzelesch, di fronte all'Ufficio Turistico. L'evento sarà a offerta libera, necessaria la prenotazione via Whatsapp al numero +39 379 2805262 (Ecomuseo).

A partire dalle ore 20:45, presso il Cinema Comunale di Piazza Ettore Romagnoli, è prevista la Baby Dance. (Iniziativa ad offerta libera, per info www.visitmalesco.it o +39 0324 929901 ).

Venerdì 31 luglio

Dalle ore 18:00 (e dalle ore 20:30 di sabato 1 agosto), presso la Sala Trabucchi, è previsto un momento di rilassamento profondo per il corpo e nutrimento per l’anima con il "Bagno sonoro con campane tibetane", acura dell’associazione “Albero tra cielo e terra”. Per informazioni e prenotazioni (obbligatoria): 329 3408505 (Simona).

Al Cinema Comunale di Malesco, con inizio alle ore 21:00, andrà in scena lo spettacolo teatrale "Le allegre comari di Windsor" a cura di Compagniadellozio. Lo spettacolo è consigliato a un pubblico dai 6 anni in su, i minori possono assistere se accompagnati da un adulto. I biglietti sono acquistabili in prevendita su TicketSMS.

Sabato 1 agosto

A partire dalle ore 9:00 fino alle 18:00 in Piazza Sostine si terrà il Mercatino Vintage di Antiquariato.

Nel pomeriggio, dalle ore 16:30, è previsto il laboratorio creativo "Crea la tua bacchetta" per bambini dai 6 anni in su. Il costo è pari a 5€ per partecipante. Per prenotare è possibile recarsi all’Ufficio Turistico, scrivere su Whatsapp al numero +39 379 1105756, oppure chiamare la Pro Loco al +39 0324 929901 .

Domenica 2 agosto

Alle 17:30 si terrà uno spettacolo dedicato alle famiglie presso la località Pineta Loana. L'evento proporrà un coinvolgente susseguirsi di esibizioni con giocolieri, mangiafuoco, giochi di magia ed equilibrismi, il tutto presentato dai clown Fortunello e Caramella, che accompagneranno il pubblico con momenti di intrattenimento e comicità. L’ingresso sarà gratuito con efferta libera.

La sera, alle 21:00, sarà proiettato al Cinema Comunale di Malesco il video della posa della croce della Cima della Laurasca.