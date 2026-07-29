Oira, torna la sagra paesana: tre giorni tra tradizione, cultura e gusto

È tutto pronto per l’edizione 2026 della Sagra Paesana di Oira, organizzata come di consueto dalla Musica di Oira e dalla corale parrocchiale, che si terrà da venerdì 31 luglio a domenica 2 agosto.

Punto focale della Sagra sarà la “Cena al töp - Menù d’altri tempi a lume di candela”, in programma la sera di venerdì 31 luglio. Menù fisso, in un contesto suggestivo con l’illuminazione esclusivamente affidata alle candele, con piatti della tradizione locale, (solo su prenotazione telefonando al 3661713883). La serata sarà allietata dalle note delle Fisarmoniche Ossolane.

Si proseguirà poi sabato 1° e domenica 2 agosto con cene a base di trippa, risotto con gli asparagi, pasta rustia, stinco e la grigliata per il pranzo della domenica. La serata di sabato sarà allietata dal gruppo Pop Quartet.

La Sagra si inserisce nei festeggiamenti per la Madonna del Rosario. Sabato 1° agosto alle 21.30 la fiaccolata. Domenica alle 10.00 la messa solenne e alle 16.00 i vespri, animati dalla Musica di Oira, dal Corpo Musicale di Crevoladossola e dalla corale parrocchiale.