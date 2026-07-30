Agosto di festa a Bognanco: tra San Marco, Bocodipinta e San Lorenzo

Sono tante le feste in programma a Bognanco in agosto.

Il 1° agosto nella frazione di San Marco si terrà la festa in onore del santo: la messa è prevista alle 15.30 e, a seguire, l'incanto delle offerte.

Domenica 2 agosto nella frazione Boco si terrà la festa di “Bocodipinta”: la messa sarà celebrata alle ore 15.30 alla Cappella della Pietà e dei Santi. La festa è l'occasione per visitare Boco. A quasi 900 metri di altitudine, questa minuscola frazione si rivela come una terrazza d'incanto.

Dal 2009, grazie al progetto Bocodipinta, Boco si è trasformato in un museo a cielo aperto, dove l'arte si intreccia con i sentieri, le case e i ricordi. Sono nati percorsi poetici come il Sentiero dei pensieri e il Giardino delle radici e molte altre iniziative che hanno ridato vita non solo al borgo, ma all'intera valle.

Il paese intanto si prepara alla patronale nella chiesa parrocchiale di San Lorenzo: dall'1 al 9 agosto ci sarà la novena in preparazione della festa. La messa solenne sarà celebrata il 10 agosto alle 20.30 e sarà animata dalla corale e dalla banda; a seguire si svolgerà la processione. Le offerte raccolte serviranno per le necessità della chiesa.