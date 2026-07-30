Musica in Quota, doppio appuntamento tra Premia e Domobianca con il gran finale di Omar Pedrini

Prosegue l'edizione 2026 di Musica in Quota, che entra nel vivo dell'estate con due appuntamenti consecutivi destinati a richiamare escursionisti e appassionati di musica sulle montagne ossolane.

Il primo è in programma domenica 2 agosto all'Alpe La Gerbia, sopra Premia, dove si esibirà il Duo Pace Poli Cappelli. Andrea Pace e Cristiano Poli Cappelli, chitarristi attivi insieme dal 2012, proporranno un recital che spazia tra diversi repertori, caratterizzato dall'intesa musicale maturata negli anni di attività condivisa.

Per la rassegna sarà una prima assoluta all'Alpe La Gerbia, raggiungibile attraverso un'escursione che parte dalla frazione Passo di Premia e attraversa Salecchio Inferiore, Salecchio Superiore e Case Francoli. Il ritrovo è fissato alle 8, con un itinerario di circa due ore e mezza e un dislivello di 770 metri. In caso di maltempo il concerto sarà annullato.

L'appuntamento rappresenta anche l'ideale avvicinamento all'evento più atteso della stagione. Giovedì 6 agosto, infatti, Musica in Quota tornerà a Domobianca365 per il concerto di Omar Pedrini, realizzato in collaborazione con il comprensorio sciistico.

L'ex leader dei Timoria porterà in quota uno spettacolo che ripercorrerà i grandi successi della storica band e della sua carriera solista, accompagnato dalla propria band. Per raggiungere il palco dell'Alpe Casalavera sarà possibile scegliere l'escursione a piedi dall'Alpe Lusentino oppure utilizzare le seggiovie di Domobianca365, che saranno attive dalla mattinata.