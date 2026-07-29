Musica in quota, doppietta di agosto: il Duo Pace Poli Cappelli all'Alpe La Gerbia e Omar Pedrini a Domobianca

Giro di boa per la 20ª edizione di Musica in quota, la rassegna che porta la grande musica d'autore nelle location alpine più suggestive del territorio. Il mese di agosto si apre con una doppietta di appuntamenti di primo piano tra la Valle Antigorio e la Val d'Ossola.

Domenica 2 agosto: Duo Pace Poli Cappelli all'Alpe La Gerbia

Il primo appuntamento è fissato per domenica 2 agosto alle ore 11:00 ai 1.580 metri dell'Alpe La Gerbia, in Valle Antigorio, che ospiterà per la prima volta un concerto del festival. Protagonista sarà il Duo Pace Poli Cappelli (Andrea Pace e Cristiano Poli Cappelli), affiatato duo chitarristico attivo dal 2012 e apprezzato per la brillantezza esecutiva, che si esibirà con strumenti unici del liutaio Leonardo De Gregorio.

Il ritrovo è previsto alle ore 8:00 al parcheggio di Passo, frazione di Premia, l'itinerario (dislivello 770 m, tempo di percorrenza 2h30', accompagnamento a cura della guida Stefania Vaudo) salirà verso l'antico borgo Walser di Salecchio Inferiore e Salecchio Superiore, per poi toccare Case Francoli e raggiungere l'Alpe La Gerbia.

Per quanto riguarda il ristoro, oltre al pranzo al sacco, sarà possibile usufruire dei punti dedicati all'alpe (info WhatsApp 328 9715855 ) o presso il Rifugio Zum Gora a Salecchio Superiore, dove è possibile anche pernottare(info 346 5380279 ). In caso di maltempo l'evento sarà annullato.

Giovedì 6 agosto: Omar Pedrini all'Alpe Casalavera

Giovedì 6 agosto andrà in scena l'evento clou della stagione, realizzato in co-produzione con Domobianca 365: il live di Omar Pedrini, una delle figure simbolo del rock italiano. L'ex leader dei Timoria ripercorrerà i grandi successi della sua carriera storica e dei suoi sei album da solista, affiancato da una band di cinque elementi (Davide Apollo, Marco Montanari, Simone Zoni, Pietro Maria Tisi e Beppe Facchetti).

Per raggiungere l'Alpe Casalavera gli escursionisti potranno salire a piedi dall'Alpe Lusentino (ritrovo ore 8:30 al piazzale, dislivello 510 m, percorrenza 2h15') oppure, per chi preferisce una salita più comoda, saranno attive dalle ore 9:30 le seggiovie Motti e Prel di Domobianca365, seguite da una breve passeggiata di circa 5-10 minuti.

Per il ristoro, oltre al pranzo al sacco, vi saranno punti appositi attivi firmati Domobianca365 e Skibar (info 0324 44652 ).