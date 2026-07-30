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Eventi | 30 luglio 2026, 14:00

Giovedì nel Borgo, stasera musica e magia nel centro di Domodossola

Alle 21 spettacolo per bambini con Il Cappellaio Matto in piazza Chiossi, mentre alle 21.30 in piazza Mercato si esibiranno gli Ice Wings

Giovedì nel Borgo, stasera musica e magia nel centro di Domodossola

Prosegue questa sera, giovedì 30 luglio, il calendario dei "Giovedì nel Borgo", la rassegna estiva promossa dal Comune di Domodossola e dalla Pro Loco, in collaborazione con Associazione Karma, per animare il centro storico con musica e spettacoli.

Il programma della serata prevede un doppio appuntamento. Alle 21, in piazza Chiossi, spazio alle famiglie con lo spettacolo di magia e pupazzi parlanti proposto da Il Cappellaio Matto, pensato per coinvolgere i più piccoli.

Alle 21.30, in piazza Mercato, sarà invece la musica dal vivo a fare da protagonista con il concerto degli Ice Wings.

a.f.

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