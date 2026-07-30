Giovedì nel Borgo, stasera musica e magia nel centro di Domodossola

Prosegue questa sera, giovedì 30 luglio, il calendario dei "Giovedì nel Borgo", la rassegna estiva promossa dal Comune di Domodossola e dalla Pro Loco, in collaborazione con Associazione Karma, per animare il centro storico con musica e spettacoli.
Il programma della serata prevede un doppio appuntamento. Alle 21, in piazza Chiossi, spazio alle famiglie con lo spettacolo di magia e pupazzi parlanti proposto da Il Cappellaio Matto, pensato per coinvolgere i più piccoli.
Alle 21.30, in piazza Mercato, sarà invece la musica dal vivo a fare da protagonista con il concerto degli Ice Wings.