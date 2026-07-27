Macugnaga, rimosse piante pericolanti lungo la Statale 549

Intervento dei Vigili del Fuoco del Verbano Cusio Ossola nella giornata di oggi a Macugnaga, dove alcune piante pericolanti minacciavano la sicurezza lungo la Strada Statale 549, in località Pestarena.

Sul posto sono intervenute le squadre del Distaccamento di Macugnaga con l'autopompa e della Sede Centrale di Verbania con una piattaforma aerea. I pompieri hanno provveduto alla rimozione delle piante e alla successiva messa in sicurezza dell'area.

Presenti anche i Carabinieri di Bannio Anzino, che hanno regolamentato la circolazione durante le operazioni, con qualche temporaneo disagio per la viabilità.