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Cronaca | 27 luglio 2026, 23:50

Macugnaga, rimosse piante pericolanti lungo la Statale 549

Intervento dei Vigili del Fuoco in località Pestarena per mettere in sicurezza alcuni alberi a rischio. Sul posto anche i Carabinieri di Bannio Anzino per gestire la viabilità.

Intervento dei Vigili del Fuoco del Verbano Cusio Ossola nella giornata di oggi a Macugnaga, dove alcune piante pericolanti minacciavano la sicurezza lungo la Strada Statale 549, in località Pestarena.

Sul posto sono intervenute le squadre del Distaccamento di Macugnaga con l'autopompa e della Sede Centrale di Verbania con una piattaforma aerea. I pompieri hanno provveduto alla rimozione delle piante e alla successiva messa in sicurezza dell'area.

Presenti anche i Carabinieri di Bannio Anzino, che hanno regolamentato la circolazione durante le operazioni, con qualche temporaneo disagio per la viabilità.

Redazione

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