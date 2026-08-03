Buttogno, si corre la seconda edizione del "Trofeo Ciao Marti"

Proseguono gli appuntamenti con “Corri in Vigezzo”, la rassegna di gare podistiche che per tutta l’estate coinvolge atleti e appassionati con cinque corse su tutto il territorio della valle. Giovedì 6 agosto a Buttogno, frazione di Santa Maria Maggiore, si corre la seconda edizione del “Trofeo Ciao Marti - Memorial Martino Ambrogi”.

Una corsa non competitiva, che si svolge su un percorso di 7 chilometri con 300 metri di dislivello, con partenza e arrivo nell’area feste dell’asilo di Buttogno.

La manifestazione nasce dalla volontà di ricordare Martino Ambrogi, podista e allenatore dell’Atletica Ossolana Vigezzo - di cui è stato anche presidente - prematuramente scomparso nel 2023.

La partenza è in programma per le 19.00, preceduta alle 17.30 dal mini giro di 1,5 chilometri dedicato ai bambini. Gli atleti potranno presentarsi nell’area della partenza dalle 16.00 alle 17.30 per le iscrizioni e il ritiro dei pettorali. Alle 18.00 le premiazioni del mini giro e alle 21.00 quelle della corsa. Oltre ai vincitori, saranno premiati anche gli atleti che si aggiudicheranno il traguardo volante posto al secondo chilometro.