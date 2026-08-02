Grabriel Di Pietro e Andrea Dresti sono campioni d'Italia Due Ruote Motrici

L'Ossola festeggia un nuovo titolo tricolore nei motori. Gabriel Di Pietro e Andrea Dresti si sono laureati campioni italiani assoluti Rally Sparco Due Ruote Motrici, conquistando il titolo con due gare d'anticipo grazie al successo ottenuto nel Rally Regione Piemonte, disputato sulle strade delle Langhe.

L'equipaggio ossolano, al volante della Peugeot 208 Rally4 del Lion Team equipaggiata con pneumatici Pirelli, ha completato una prima parte di stagione praticamente perfetta, centrando la quinta vittoria consecutiva e chiudendo matematicamente i giochi già al quinto appuntamento del campionato.

Un dominio costruito gara dopo gara, con una continuità di risultati che non ha lasciato spazio agli avversari. Cinque successi in altrettante gare hanno infatti consentito a Di Pietro e Dresti di conquistare lo scudetto con largo anticipo, confermandosi i grandi protagonisti della stagione 2026.

Il successo nel Rally Regione Piemonte è arrivato al termine di una gara combattuta fino alle ultime prove speciali. Per buona parte della competizione, infatti, al comando della classifica Due Ruote Motrici si trovavano Nicolò Ardizzone e Alessandro Scartabelli, protagonisti di un'ottima prestazione con la loro Lancia Ypsilon Rally4.

La svolta è arrivata sulla penultima prova speciale, quando un testacoda dell'equipaggio di testa ha permesso a Di Pietro e Dresti di completare la rimonta e conquistare la vittoria finale con un margine di appena 4,8 secondi.

Un successo che vale molto più della vittoria di tappa: grazie ai punti conquistati, l'equipaggio ossolano può infatti festeggiare il titolo italiano Due Ruote Motrici, conquistato con due appuntamenti ancora da disputare e al termine di una stagione finora dominata dall'inizio alla fine.