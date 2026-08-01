Trasquera, domenica torna la tradizionale Festa di Osone

Torna domenica 2 agosto uno degli appuntamenti più sentiti dell'estate in Valle Divedro. Nell'antico borgo di Osone, sopra la frazione di Iselle, è in programma la tradizionale Festa di Osone, che anche quest'anno unirà sport, comunità e tradizione.

Ad aprire la giornata sarà la 26ª edizione della corsa podistica non competitiva, organizzata dall'Associazione "Amici di Iselle" con il patrocinio del Comune di Trasquera. La manifestazione fa parte del circuito "Le fatiche della Valle Divedro".

Il ritrovo dei partecipanti è previsto alle 8 all'uscita della galleria di Iselle, dove sarà possibile effettuare le iscrizioni direttamente sul posto. La quota di partecipazione è di 10 euro e comprende una maglietta tecnica. La partenza verrà data alle 9.30 nei pressi del cimitero di Iselle. Il percorso si sviluppa per circa due chilometri in salita e presenta un dislivello di 350 metri. Al termine della prova si svolgeranno le premiazioni.

Nel pomeriggio, alle 14.30, la festa proseguirà con la celebrazione della Santa Messa all'Oratorio della Madonna della Neve, tradizionale momento di ritrovo per la comunità e i partecipanti.

In caso di maltempo sia la corsa sia la Festa di Osone saranno rinviate a una data successiva. Per informazioni è possibile contattare gli organizzatori al numero 335 1043630.