Guida ubriaco a Montecrestese: 27enne denunciato, aveva un tasso alcolemico triplo rispetto al limite

Nell’ambito delle attività di intensificazione del controllo del territorio, finalizzate in particolare alla prevenzione e alla repressione delle condotte di guida maggiormente pericolose, come la guida sotto influenza di stupefacenti e alcol, i carabinieri del Comando Provinciale nel corso dell’ultimo fine settimana hanno deferito tre soggetti.

In particolare militari della Compagnia di Domodossola hanno proceduto al deferimento di un 27enne per guida in stato di ebbrezza, controllato alle 3 del mattino in Montecrestese e a seguito del test con etilometro è risultato positivo con valori circa 3 volte il limite consentito. Oltre la denuncia per il giovane anche il ritiro immediato della patente.