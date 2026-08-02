Escursionista in difficoltà recuperata a Macugnaga grazie alla tecnologia IMSI Catcher

Intervento di soccorso nel pomeriggio di oggi nel territorio di Macugnaga, dove i Vigili del Fuoco sono intervenuti per recuperare un'escursionista in difficoltà in una zona particolarmente impervia.

Le operazioni hanno visto l'impiego dell'elicottero Drago 153 del Reparto Volo Lombardia. Fondamentale, per individuare rapidamente la persona dispersa, è stato l'utilizzo della tecnologia IMSI Catcher, con l'elaborazione dei dati effettuata dall'Ufficio IMSI Catcher della Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco della Lombardia.

Una volta localizzata, l'escursionista è stata raggiunta dall'equipaggio dell'elicottero e recuperata mediante una manovra al verricello. Successivamente è stata trasportata in una zona sicura.

Le operazioni di soccorso sono state coordinate dalla Sala Operativa del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco del Verbano-Cusio-Ossola.

L'intervento conferma ancora una volta l'importanza delle moderne tecnologie di localizzazione nelle operazioni di ricerca e soccorso in ambiente montano, dove la rapidità di intervento può risultare determinante.